Бывшего замглавы ФСИН арестовали в Санкт-Петербурге

Бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова арестовали в Санкт-Петербурге. Его подозревают в получении взятки на сумму свыше 100 миллионов рублей, однако он сам отрицает обвинение и считает его оговором.

Как сообщает «Интерфакс», меру пресечения избрали в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга судьей Светланой Резниковой. Согласно постановлению Баринова заключили под стражу на полтора месяца, до 31 декабря 2017 года. Уголовное дело, возбужденное 31 октября текущего года, расследуют по части 4 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки). Обвинение пока не было предъявлено, Баринов проходит по делу как подозреваемый.

Баринов, по данным следствия, в течение пяти лет (с 2007 по 2012 год) регулярно получал взятки от подрядчиков строительства следственного изолятора в Колпино «Кресты-2», их общая сумма превышает 110 миллионов рублей.