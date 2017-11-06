Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 18:10
Новости

Бывшего замглавы ФСИН арестовали в Санкт-Петербурге

Николай Баринов подозревается в получении взятки на сумму свыше 100 миллионов рублей

Бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова арестовали в Санкт-Петербурге. Его подозревают в получении взятки на сумму свыше 100 миллионов рублей, однако он сам отрицает обвинение и считает его оговором.

Как сообщает «Интерфакс», меру пресечения избрали в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга судьей Светланой Резниковой. Согласно постановлению Баринова заключили под стражу на полтора месяца, до 31 декабря 2017 года. Уголовное дело, возбужденное 31 октября текущего года, расследуют по части 4 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки). Обвинение пока не было предъявлено, Баринов проходит по делу как подозреваемый.

Баринов, по данным следствия, в течение пяти лет (с 2007 по 2012 год) регулярно получал взятки от подрядчиков строительства следственного изолятора в Колпино «Кресты-2», их общая сумма превышает 110 миллионов рублей.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
03 октября, в 14:55
Верховная рада Украины завершила самое длительное рассмотрение судебной реформы
Новости
05 октября, в 12:14
Здание Арбитражного суда в Екатеринбурге эвакуировали из-за звонка о минирования
Новости
07 октября, в 19:51
Полиция задержала более 10 участников несогласованного митинга

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо