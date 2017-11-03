Бывшие члены женералитета Каталонии смогут участвовать в выборах

Официальный представитель правительства Испании, министр культуры Иньиго Мендес провел пресс-конференцию, где пояснил, что целью применения 155-й статьи конституции к Каталонии было восстановление законности и конституционного порядка в регионе и добавил, что все ранее задержанные члены женералитета Каталонии смогут участвовать в досрочных выборах 21 декабря в парламент автономного сообщества.

Впрочем, Мендес сделал оговорку — это будет возможно только если до этого времени в отношении задержанных не будет вынесен обвинительный приговор. «Пока нет окончательного решения, у всех остаются политические и гражданские права, чтобы выставлять свои кандидатуры на выборах», — цитирует его РИА Новости.

В четверг, 2 ноября, судья Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела постановила арестовать восемь экс-членов правительства Каталонии, в том числе бывшего заместителя главы женералитета Ориола Жункераса.

Ранее «Практика» писала о том, что Карлес Пучдемон готов сесть в тюрьму ради Каталонии.