Бывший губернатор Приморского края раскрыл причину своей отставки

Экс-глава Приморского края Владимир Миклушевский в четверг, 5 октября, заявил, что ему предложили новую работу в столице, что и является одной из причин его ухода с поста губернатора региона.

По словам чиновника, у него появилась возможность перейти на другую должность, передает информационное агентства ТАСС.

Он подчеркнул, что работа очень интересная, однако подробнее о ней он расскажет только после официального назначения. Миклушевский добавил, что в данный момент он возвращается в российскую столицу.

В среду, 4 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин официально принял досрочную отставку Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности губернатора приморья был назначен Андрей Тарасенко, который работал на посту главы ФГУП «Росморпорт».

Сразу после увольнения бывший глава региона заявил, что его уход связан с кадровой ротацией, но подробности раскрывать не стал.