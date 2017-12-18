Бывший премьер-министр Македонии обвиняется в коррупции

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевски предстал сегодня перед судом, который обвиняет его в коррупции на стройке автострады. “Это явно предвзятый судебный процесс”, – сказал Никола Груевски на выходе из суда. Судебный процесс возобновится 26 декабря, сообщает Le Figaro.

Николу Груевски обвиняют в «злоупотреблении властью» и «действиях, противоречащих закону», вмешавшись в строительство автомагистрали, соединяющее запад Македонии и Охрид. Он, как полагают власти, выбрал самое дорогое предложение, что вызвало дополнительные расходы более, чем на 150 миллионов евро.

На прошлой неделе Praktika.ru сообщала о приговоре экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Замоскворецкий суд признал бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Сумма штрафа эквивалентна взятке – два миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию из зала суда.

При определении наказания суд учитывал положительные характеристики Улюкаева, наличие пожилых родителей и детей, а также хронические заболевания подсудимого.

Срок домашнего ареста будет засчитан в срок наказания. Сам Улюкаев своей вины не признает и называет приговор несправедливым.