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18 декабря, в 19:33
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Бывший премьер-министр Македонии обвиняется в коррупции

Судебный процесс будет возобновлен 26 декабря

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевски предстал сегодня перед судом, который обвиняет его в коррупции на стройке автострады. “Это явно предвзятый судебный процесс”, – сказал Никола Груевски на выходе из суда. Судебный процесс возобновится 26 декабря, сообщает Le Figaro.

Николу Груевски обвиняют в «злоупотреблении властью» и «действиях, противоречащих закону», вмешавшись в строительство автомагистрали, соединяющее запад Македонии и Охрид. Он, как полагают власти, выбрал самое дорогое предложение, что вызвало дополнительные расходы более, чем на 150 миллионов евро.

На прошлой неделе Praktika.ru сообщала о приговоре экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Замоскворецкий суд признал бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Сумма штрафа эквивалентна взятке – два миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию из зала суда.

При определении наказания суд учитывал  положительные характеристики Улюкаева, наличие пожилых родителей и детей, а также хронические заболевания подсудимого.

Срок домашнего ареста будет засчитан в срок  наказания. Сам Улюкаев своей вины не признает и называет приговор несправедливым.


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