Бывший шеф-повар британской королевы рассказал о ее кулинарных вкусах

Даррен Макгрейди, бывший шеф-повар, готовивший для королевской семьи Великобритании, поделился воспоминаниями со СМИ.

Об этом сообщает британское издание Daily Express. Макгрейди рассказал, что на завтрак королева Елизавета II предпочитает кукурузные хлопья и темный шоколад. Бывший королевский повар отметил, что в Букингемском дворце были заведены весьма строгие порядки — королеве напрявляли меню на утверждение два или три раза в неделю. Там кулинары практически не встречались со своими нанимателями.

Более расслабленная обстановка в шотландском замке Балморал — персонал видел королевскую семью почти каждый день во время пребывания монаршей четы в этой резиденции.

По словам Макгрейди, Елизавета II не любит запах и вкус чеснока и запрещала добавлять его в блюда, приготовленные для королевской семьи. Принцесса Диана, в свою очередь, испытывала сильную неприязнь к стейкам.