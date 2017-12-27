Полиция готовится к задержанию экс-собственника фабрики “Меньшевик”

Бывший владелец здания фабрики “Меньшевик” в Москве открыл стрельбу из ружья и забаррикадировался в здании.

Как сообщает “Интерфакс”, сотрудникам правопорядка удалось заблокировать его на территории предприятия.

“Здание фабрики блокировано, готовится операция по задержанию”, – отметил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в помещении фабрики “Меньшевик” на Иловайской улице в Москве мужчина открыл стрельбу из ружья. Предположительно, причиной произошедшего стал конфликт между нынешним и бывшим собственниками предприятия.

Уточняется, что в результате произошедшего есть пострадавшие.