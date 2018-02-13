Сегодня:
$
Нефть
Золото
13 февраля, в 11:20
Новости

CAS обнародует причины недопуска на ОИ каждого спортсмена России

Доказательства содержатся в мотивировочной части решения

Спортивный арбитражный суд представит мотивировочную часть решения с причинами недопуска 47 российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года.

Генеральный секретарь CAS отметил, что в документе содержатся доказательства, которые использовал Международный олимпийский комитет при принятии данного решения, сообщает Sport-express.

«По каждому индивидуальному случаю будет опубликована мотивировочная часть. Там будут перечислены доказательства, которые МОК использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении», – сказал генеральный секретарь CAS.

Матье Риб подчеркнул, что члены CAS и МОК принимали решение не по политическим мотивам. Оба вердикта CAS принимались единогласно.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров о запрете их участия в зимних Олимпийских играх.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
10 февраля, в 11:33
Кошечкин начнет ОИ-2018 основным вратарем сборной России по хоккею
Новости
12 февраля, в 09:40
Более тысячи россиян вышли на старт «Лыжни России» в Ярославле
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?

Оставить комментарий

avatar