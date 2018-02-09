Сегодня:
$
Нефть
Золото
09 февраля, в 09:54
Новости

CAS отклонил десятки апелляций российских спортсменов

Решение было вынесено за несколько часов до церемонии открытия Игр

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляций российских спортсменов и тренеров о запрете их участия в зимних Олимпийских играх.

России запретили участвовать в играх в результате масштабного допингового скандала, сообщает Deutsche Welle.

В пятницу CAS отклонил прошения 45 российских спортсменов и двух тренеров, которым было запрещено участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане из-за допинговой программы.

«Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом», – говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

МОК запретил России участвовать в зимних играх 2018 года в декабре 2017 года. В общей сложности 169 олимпийцев из России, которые были оправданы, допущены к участию под Олимпийским флагом.

Ранее Рraktika писала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал отказ МОК направить приглашения на Игры в Пхенчхане 15 оправданным российским спортсменам.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
05 февраля, в 16:41
Учите правила: РФС придумал новый футбольный термин
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar