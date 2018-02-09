CAS отклонил десятки апелляций российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляций российских спортсменов и тренеров о запрете их участия в зимних Олимпийских играх.

России запретили участвовать в играх в результате масштабного допингового скандала, сообщает Deutsche Welle.

В пятницу CAS отклонил прошения 45 российских спортсменов и двух тренеров, которым было запрещено участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане из-за допинговой программы.

«Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом», – говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

МОК запретил России участвовать в зимних играх 2018 года в декабре 2017 года. В общей сложности 169 олимпийцев из России, которые были оправданы, допущены к участию под Олимпийским флагом.

Ранее Рraktika писала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал отказ МОК направить приглашения на Игры в Пхенчхане 15 оправданным российским спортсменам.