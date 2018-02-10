Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка представил нового прокурора Дагестана Дениса Попова.

Бывший прокурор республики Рамзан Шахнавазов ушел в отставку, сообщает RT. «Вчера указом президента России Попов назначен на должность прокурора сроком на пять лет», — заявил Чайка. Парламент республики одобрил кандидатуру Попова, который ранее возглавлял прокуратуру Хакасии.

Во время совещания в Махачкале генпрокурор России Юрий Чайка поручил разобраться, на какие средства республиканские чиновники построили свои дома.

По словам политика, прокуратура должна исключить факты замещения должностей государственной и муниципальной служб лицами, которые находятся в близких родственных отношениях.