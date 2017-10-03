Чечня ждет начала инвестирования из Саудовской Аравии

Власти Чечни ожидают крупных инвестиций из Саудовской Аравии. Они планируют, что с 2018 года в чеченский туризм, промышленность и сельское хозяйство начнут вкладываться инвесторы.

На данный момент между Чечней и Саудовской Аравией ведутся переговоры. Инвесторы оценивают потенциал чеченских туристических и промышленных объектов, а также перспективы местного сельского хозяйства, пишет ТАСС. Хасан Хакимов, председатель правительства региона, предполагает, что речь идет о десятках миллионов долларов.

Особняком стоит реализация гостиничного комплекса на курорте «Ведучи». Он уже строится за счет вкладов инвестиционного фонда Саудовской Аравии и считается успешным проектом. Строительство планируют завершить в 2019 году.

В последние годы Чечня стала действительно выгодным объектов для инвесторов — все важнейшие сферы жизни стали достаточно быстро развиваться и приносить прибыль.