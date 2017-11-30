Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол проведет защиту титула в США

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) из России Дмитрий Бивол проведет защиту титула в США.

Об этом рассказал глава промоутерской компании “Мир бокса” Андрей Рябинский, сообщает ТАСС. В воскресенье, 5 ноября, Дмитрий Бивол в Монте-Карло выиграл у австралийца Трента Бродхерста техническим нокаутом в первом раунде, защитив титул чемпиона мира WBA.

Рябинский сказал, что в начале 2018 года для Бивола будет организован бой в США. «Мы надеемся, что сможем договориться с одним из главных наших соперников в этом весе. Бивол просил бой с боксером, занимающим первые места в рейтингах”, – заявил промоутер.

Рябинский ведет переговоры с вице-президентом телеканала HBO Питером Нельсоном о дате боя Бивола.