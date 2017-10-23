Чемпионат мира по парусному спорту пройдет в Екатеринбурге

Соревнования по парусному спорту пройдут в Екатеринбурге в августе 2018 года на акватории Верх-Исетского пруда.

Свердловская федерация парусного спорта получила право на проведение чемпионата мира по гонкам среди женщин, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Лучшие яхтсменки мира будут соревноваться в столице Урала с 14 по 19 августа.

Состязания яхтсменов на акватории Верх-Исетского пруда часто проводятся в Екатеринбурге. Каждый год в конце августа во время празднования Дня города проводятся соревнования яхтсменов. Такие мероприятия привлекают болельщиков своей зрелищностью.

В следующем году в это время Екатеринбург примет официальный чемпионат мира по матчевым гонкам среди женщин.

Ранее «Практика» сообщала, что спортсменка из Екатеринбурга Ксения Перова выиграла чемпионат мира по стрельбе из классического лука, который проходил в Мексике.