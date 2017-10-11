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11 октября, в 18:01
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Чемпионат по парикмахерскому искусству пройдет в Екатеринбурге

Александр Якоб утвердил дату его проведения

XVII открытый чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру пройдет в Екатеринбурге.

Мастера будут соревноваться в девяти направлениях, сообщается на официальном портале Екатеринбурга. Постановление о проведении мероприятия подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Праздник парикмахерского искусства пройдет 16 и 17 ноября 2017 года в стенах Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», расположенного на бульваре Экспо, 2.

Лучшие мастера Свердловской области и соседних регионов покажут свое понимание современного стиля.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что конкурс поможет развить творческие способности и улучшить качество мастерства. Лучшие мастера смогут войти в состав сборной России и выступать на международных соревнованиях.

 


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