Череповец уже к 2018 году может покинуть список моногородов

В рамках Череповецкого международного промышленного форума, который проходит при поддержке Фонда развития моногородов (ФРМ) 13-14 декабря, эксперты заявили, что Череповец станет примером для моногородов России, поскольку уже к 2018 году может покинуть их список.

На полях форума, в котором приняли участие 180 бизнесменов из пяти стран и 10 субъектов РФ, рассказали, что Череповец первым из моногородов смог избавиться от зависимости от одного градообразующего предприятия и диверсифицировать экономику. Об этом эксклюзивно для Praktika.ru сообщили в пресс-службе ФРМ.

Эксперт проектного офиса ФРМ и куратор Череповца Сергей Лысенко подчеркнул, что развитию экономики поспособствовала не только производственная, но и социальная составляющая, в том числе создание комфортной городской среды.

Подводя итог, Лысенко выделил три важных фактора, определяющих диверсификацию промышленности: “Во-первых, наличие инфраструктуры для поддержки и развития бизнеса. Во-вторых, статус ТОСЭР, что привлекает инвесторов благодаря серьезным преференциям. И в-третьих, эффективная работа проектной команды, управляющей развитием моногорода Череповца”.

Ранее Praktika.ru сообщала, что в моногородах Свердловской области создали более 11 тысяч рабочих мест.