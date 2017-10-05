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05 октября, в 12:37
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Четверо детей появились в Екатеринбурге в первый день работы роддома № 14

Молодые мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо

В родильном доме екатеринбургской клинической больницы № 14 в первый день после открытия появились на свет четыре малыша.

Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбурга. Роддом был закрыт в сентябре 2017 года для проведения косметического ремонта и плановой дезинфекции. Две с половиной недели рожениц принимали в других родильных дома Екатеринбурга.

За это время в 4-этажном здании строители обновили 12,5 тысяч квадратных метров. Были окрашены стены и потолки, в операционных помещениях обновили плитку, установили около 60 новых дверей и заменили некоторое медицинское оборудование.

На косметический ремонт были выделены средства из бюджета региона. Также больница потратила самостоятельно заработанные деньги. В общей сложности реконструкция здания обошлась в четыре миллиона рублей.

В роддоме ГКБ № 14 уделяют особое внимание качеству медпомощи и условиям пребывания пациентов. В первые сутки на свет появились четыре малыша. Они и их мамы чувствуют себя хорошо.


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