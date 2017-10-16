Четыре тысячи молодых людей встали в Хоровод дружбы в Екатеринбурге

Хоровод дружбы, в котором участвовали около четырех тысяч молодых людей, стал самым масштабным мероприятием на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Екатеринбурге.

Хоровод водили двести иностранных гостей вместе с уральскими студентами, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.

Организовали Хоровод дружбы студенты Уральского федерального университета. Перед этим преподаватели вуза и иностранные коллеги прочитали лекции по развитию мировой экономики и продвижению компаний на всемирном рынке. Были также проведены мастер-классы по формированию стратегий развития бизнеса и выработке лидерских качеств.

«Для Уральского федерального университета большая честь поделиться навыками и наработками с молодыми людьми со всего мира», — сказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. По мнению редакции, такие фестивали помогают молодым специалистам получить опыт и новые навыки для развития своего бизнеса. Это в будущем поможет вывести страну на новый уровень рзвития.

Ранее «Практика» сообщала, что в Екатеринбурге открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.