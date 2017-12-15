Чикагская товарная биржа запустила ликбез по биткоинам

Чтобы все желающие могли ознакомиться с азами работы с криптовалютой, Чикагская товарная биржа организовала курсы по биткоину.

Как сообщается в Twitter-аккаунте торговой площадки CME Group Inc, пройти базовый курс можно прямо на сайте организации.

Курс включает в себя три части, в ходе изучения которых пользователи смогут узнать все самое важное о криптовалюте. В конце курса предусмотрен тест, при успешном прохождении которого все желающие смогут получить сертификат.

Отмечается, что базовый курс был организован в преддверии масштабных торгов.

Напомним, ранее Praktika.ru передавала, что компаниям CME Group Inc и Cboe Global Markets Inc официально разрешили торговать фьючерсами на биткоин.