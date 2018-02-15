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15 февраля, в 00:15
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Число получателей страховых пенсий увеличится

В Госдуму внесен законопроект о сокращении пенсионного коэффициента

Депутаты рассмотрят проект закона о сокращении величины индивидуального пенсионного коэффициента вдвое.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение депутатами фракции ЛДПР, передает ИА REGNUM.

Один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов отметил, что гражданам России, имеющим невысокую заработную плату, не удается заработать необходимое для назначения страховой пенсии по старости количество индивидуальных пенсионных баллов, которое на сегодняшний день равно 30.

Парламентарии предлагают законом установить коэффициент в размере 15 баллов.

Напомним, ранее Praktika.ru подробно рассматривала вопрос о том, как назначаются пенсионные баллы, а также рассказывала о возможных причинах отказа в страховой пенсии.


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