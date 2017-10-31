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31 октября, в 23:49
Новости

Число жертв стрельбы в Нью-Йорке увеличилось до шести

Еще 15 человек ранены

Шесть человек погибло при стрельбе в Нью-Йорке на юго-западе Манхеттэна. На данный момент информация о чрезвычайном происшествии крайне противоречива, однако уже известно об одном задержанном.

По предварительным данным, автомобиль наехал на велосипедистов, которые двигались по специальной пешеходной дорожке, пишет Рен-ТВ. После этого на месте ЧП произошла стрельба. Уже известно о шести погибших и 15 раненых, официальные данные пока не предоставлены, пишет ТАСС. Американцы называют произошедшее терактом.

Ранее «Практика» писала о теракте в Лас-Вегасе: после стрельбы открытой во время концерта погибло 59 человек. Вероятно, у стрелка появились последователи.


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