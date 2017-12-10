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10 декабря, в 14:41
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Член МОК предложил отказаться от флагов на Олимпийских играх

Эксперт допингового расследования Шмид считает, что это поможет избежать использования запрещенных препаратов

Глава комиссии Международного олимпийского комитета Сэмюэль Шмид, возглавлявший допинг-расследование в отношении российских спортсменов, предложил отказаться от использования национальной символики на Олимпийских играх.

В интервью изданию Watson Шмид высказал предположение, что такие меры могут уменьшить риск использования атлетами запрещенных препаратов.

По его мнению, если Олимпиады будут проходить без использования флагов и другой символики, соблазн стран помочь своим спортсменам уменьшится.

Также Шмид добавил, что на сегодняшний день государства склонны эксплуатировать спорт в политических целях.

Как ранее передавала Praktika.ru, МОК разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2018, но только при условии использования нейтральной символики, а не национального флага.


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