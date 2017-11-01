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Члены экс-правительства Каталонии придут по повесткам в суд Мадрида

Они дадут показания по делу о подстрекательстве к бунту

Члены отстраненного правительства Каталонии получили повестки в суд Мадрида. Там они дадут показания по делу о подстрекательстве к бунту. Каталонские политики уже готовятся к поездке в Мадрид.

Ориол Жункерас, заместитель бывшего главы Каталонии, сообщил, что собирается полноценно работать с демократами, чтобы восстановить демократию. Похожий текст написал и Рауль Ромева, экс-советник по иностранным делам. К ним присоединился и Жозеп Пуль, отстраненный от должности советника по делам территорий, пишет ТАСС со ссылкой на Twitter чиновников.

Повестки получили и многие члены парламента автономии. Ранее «Практика» рассказывала, что Мадрид не принимает решение Каталонии стать независимой и требует оспорить результаты референдума, в котором более 90% проголосовали за отделение от Испании.
 


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