Члены экс-правительства Каталонии придут по повесткам в суд Мадрида

Члены отстраненного правительства Каталонии получили повестки в суд Мадрида. Там они дадут показания по делу о подстрекательстве к бунту. Каталонские политики уже готовятся к поездке в Мадрид.

Ориол Жункерас, заместитель бывшего главы Каталонии, сообщил, что собирается полноценно работать с демократами, чтобы восстановить демократию. Похожий текст написал и Рауль Ромева, экс-советник по иностранным делам. К ним присоединился и Жозеп Пуль, отстраненный от должности советника по делам территорий, пишет ТАСС со ссылкой на Twitter чиновников.

Повестки получили и многие члены парламента автономии. Ранее «Практика» рассказывала, что Мадрид не принимает решение Каталонии стать независимой и требует оспорить результаты референдума, в котором более 90% проголосовали за отделение от Испании.

