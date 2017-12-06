Члены ОП РФ назвали Олимпиаду-2018 “грязными политическими играми”

В Общественной палате Российской Федерации убеждены, что решение Международного олимпийского комитета относительно участия сборной РФ в Олимпийских играх-2018 носит политический характер.

Напомним, ранее “Практика” передавала, что МОК разрешил российским спортсменам выступить на зимней Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом.

Как отметила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, такие меры в отношении России, безусловно, стали проявлением антироссийской кампании Запада.

Сутормина также добавила, что считает подобный шаг беспрецедентной подлостью и убеждена, что международному спортивному сообществу стоит бойкотировать предстоящие Олимпийские игры.

Также решение МОК прокомментировал член ОП РФ Дмитрий Носов, дзюдоист, обладатель брнзовой медали по итогам Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

Он склонен считать, что предстоящая Олимпиада – это “большие грязные политические игры”.

Носов убежден, что дисквалификация России нужна была лишь для того, чтобы унизить целую страну, лишив ее гимна и флага на таком значимом спортивном мероприятии.