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Члены ОЗХО призвали США ускорить уничтожение химического оружия

Полная ликвидация оружия Россией получила высокую оценку

Члены Организации по запрещению химического оружия призвали Америку ускориться. США недостаточно быстро уничтожает химическое оружие — на данный момент они избавились лишь от 90,6% запасов опасных веществ.

Российская Федерация, наоборот, получила высокую оценку специалистов. Представленная информация о полной ликвидации химического арсенала удовлетворила делегации ОЗХО, сообщает ТАСС со ссылкой на Георгия Каламанова, замглавы министерства промышленности и торговли. Специалисты подчеркнули, что оружие уничтожили на три года раньше поставленного срока.

Заседание Организации проходит с 10 по 13 октября. Там заявили, что 96,3 % мировых запасов химического оружия уже уничтожено, а оставшиеся 3,7% вскоре ликвидируют. После этого деятельность химических предприятий будет жестко контролироваться для исключения возобновления производства оружия.

 


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