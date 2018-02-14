ЧМ-2018: Роспотребнадзор выявил 248 гостиниц с завышенными ценами

Роспотребнадзор при проверке гостиниц выявил 248 случаев завышения цен на их обслуживание и 27 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

Также на основании Федерального закона выдано 81 предостережение, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В отношении хозяйствующих субъектов проведены 674 внеплановые проверки, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 635 дел об административных правонарушениях», – сообщает регулятор.

C 19 февраля 2018 года стартует Всероссийская горячая линия для потребителей к Чемпионату мира по футболу. Специалисты Роспотребнадзора будут давать консультации по вопросам ценообразования на гостиничные номера, реализации продукции с символикой Чемпионата и защиты прав потребителей.