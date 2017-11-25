Christie’s продаст копию книги Дарвина «О происхождении видов»

Копию научной работы Чарльза Дарвина «О происхождении видов путем естественного отбора или о сохранении благоприятных рас в борьбе за жизнь» выставят на торгах аукционного дома в Лондоне.

Аукцион по продаже ценных книг и рукописей пройдет в Лондоне 13 декабря 2017 года, сообщается на сайте аукционного дома Christie’s. Эстимейт работы составляет от $398 тысяч до $664 тысяч.

Копия книги Дарвина с его пометками была отправлена его немецкому переводчику для включения изменений во второе немецкое издание. Большинство изменений Дарвина затем были включены в четвертое английское и все последующие издания, тем самым составив окончательный текст научной работы Чарльза Дарвина.

Отвечая на предложение о выпуске второго немецкого издания, Дарвин написал своему немецкому переводчику Х.Г. Бронну: «Я хотел бы сделать еще несколько исправлений на чистых листах последнего английского издания».

Эта книга, по-видимому, находилась у Бронна, когда он внезапно умер в 1862 году. Она оставалась у его потомков до сегодняшнего дня.

Ранее «Практика» сообщала, что весной 2018 года Christie’s выставит на торги картины Пабло Пикассо, Анри Матисса и Клода Моне из коллекции Рокфеллеров.