Чубайс: «Роснано» создаст с «Ростехом» инвесттоварищество

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал о подписании соглашения с госкорпорацией «Ростех» о создании инвесттоварищества с капиталом в 21 миллиард рублей.

По словам Чубайса, «Ростех», как старший партнер, вложит в совместный проект 13 миллиардов рублей, а «Роснано» — 8 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».

Инвесттоварищество займется строительством заводом по переработке мусора в электроэнергию, где «Роснано» будет отвечать за технологическую часть и использовать в первое время японо-швейцарскую технологию. Всего будет построено пять фабрик, четыре в Московской области и одна в Татарстане.

Кроме того, в России активно развиваются источники солнечной и ветроэнергетики, которые потребуют инвестиций объемом примерно в 1 триллион рублей.

Анатолий Чубайс уверен, что реализация всех намеченных планов уже к 2024 году позволит запустить мощности, генерирующие более 5 гигаватт электроэнергии.

Ранее «Практика» писала о том, что в России начнут изготавливать оборудование для ветроустановок.