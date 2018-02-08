Чудеса в российском кино 

«Российская фильм группа» представила план развития отечественного кино на ближайшие годы. Специальный корреспондент Praktika.ru Мария Бухарова передает с места событий, что ждать зрителю в обозримом будущем.

В Москве в медиацентре «Россия сегодня» 8 февраля состоялась ежегодная конференция «Стратегия корпорации «Русская фильм группа» – 2020», где представители компании и режиссеры представили проекты, которые российский зритель сможет увидеть в кино в ближайшие годы.

Напомним, РФГ была основана в 2000 году и является одним из лидеров кинопроизводства России, причём делает упор на развитие регионального кинематографа. Российскому зрителю компания известна благодаря фильму «Вий», который стал самым кассовым фильмом 2014 года.

До 2020 года компания планирует выпустить более 20 фильмов. Как заявили представители компании, приоритетными темами станут патриотизм, память о Великой Отечественной войне, популяризация истории и привлечение внимания к воспитанию детей. «Мы регулярно общаемся со зрителями, узнаем, какие темы им интересы и отталкиваемся от этого в выборе сюжетов», – заявила глава службы дистрибьюции РФГ Татьяна Разуваева.

Сразу два крупномасштабных фильма о войне выйдут в прокат в этом году. Это военный детектив Павла Дроздова «Прощаться не будем» о событиях сорок первого года: немцы наступают на Калинин (Тверь), город готовится к обороне, начальник гарнизона пытается сохранить в городе порядок, однако сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе. И военная драма «Свидетели» Константина Фама, рассказывающая в форме новелл о чудовищной трагедии Холокоста.

Ещё два проекта будут посвящены памяти о недавних трагических событиях в истории России – «Испытание» Алексея Петрухина, в котором нам покажут мужество простых людей, которые пришли на премьеру мюзикла, однако оказались в заложниках у террористов. «Идея фильма появилась давно, практически сразу после событий Норд Оста. Однако по этическим соображениям, мы приступили к съемкам только сейчас. К сожалению, в мире до сих пор происходит очень много подобных трагедий», – заявил режиссёр.

Фильм-катастрофа Александра Тарасова «Гидроагрегат» расскажет зрителю о мужестве сотрудников Саяно—Шушенской ГЭС, на которой 17 августа произошла техногенная катастрофа, стоившая жизни 75 людям.

Ожидаемым проектом станет и масштабный сериал о истории династии Романовых. «Эпоха расцвета» предполагает 12 сезонов по 12 серий – от восхождения на престол Михаила Романова до расстрела Николая Второго с семьёй. «Это очень долгий проект, мы пытаемся добиться исторической достоверности, например, даже выбираем на роли поляков представителей этой национальности», – рассказал художественный руководитель сериала Олег Степченко.

А на десерт представители РФГ пообещали снять семейное фэнтази «Королевство 13-й ведьмы» с участием Киану Ривза и остросюжетный триллер по мотивам «Преступления и наказания» Фёдора Михайловича Достоевского с Тилем Швайгером.

Определённо в ближайшие три года российское кино приготовило нам множество сюрпризов. Зрителю остаётся запастись терпением и ждать чудес от «Российской фильм группы».