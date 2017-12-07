CNN: Южная Корея в шоке от решения МОК

Представители страны-организатора Олимпиады-2018 прокомментировали решение Международного олимпийского комитета по поводу участия в играх России.

Как передает телеканал CNN, в Южной Корее выразили недоумение по поводу того, что МОК зашел так далеко, поставив россиянам довольно жесткие условия – выступить под нейтральным, а не российским флагом.

Кроме того, официальный Сеул придерживается мнения, что к участию в Олимпийских играх стоит допустить как можно больше атлетов из разных стран, а данное решение МОК явно снизит интерес к Олимпиаде.

Как отметили представители оргкомитета Олимпийских игр Южной Кореи, в случае с отстранением российской сборной политика слишком жестко вмешалась в дела спорта.

Напомним, как писала praktika.ru, в Общественной Палате РФ также считают, что решение МОК носило явно политический характер.