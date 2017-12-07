CNN: Южная Корея в шоке от решения МОК

Представители страны-организатора Олимпиады-2018 прокомментировали решение Международного олимпийского комитета по поводу участия в играх России.
Как передает телеканал CNN, в Южной Корее выразили недоумение по поводу того, что МОК зашел так далеко, поставив россиянам довольно жесткие условия – выступить под нейтральным, а не российским флагом.
Кроме того, официальный Сеул придерживается мнения, что к участию в Олимпийских играх стоит допустить как можно больше атлетов из разных стран, а данное решение МОК явно снизит интерес к Олимпиаде.
Как отметили представители оргкомитета Олимпийских игр Южной Кореи, в случае с отстранением российской сборной политика слишком жестко вмешалась в дела спорта.
Напомним, как писала praktika.ru, в Общественной Палате РФ также считают, что решение МОК носило явно политический характер.
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они не ожидали. Никто не заступился за чистых российских спортсменов, за те тысячи, которые честно тренировались и готовились к Олимпиаде. Вот пусть теперь и считают свою убытки. А те спортсмены, которые хотят ехать туда, пусть едут за свой счет. И позор будет российскому правительству, если оно хоть копейку заплатить за это унижение и за тех предателей, которые хотят показать себя на фоне такого дикого унижения.