Сегодня:
$
Нефть
Золото
07 декабря, в 00:26
Новости

CNN: Южная Корея в шоке от решения МОК

В Сеуле не ожидали, что наказание для России будет таким строгим

Представители страны-организатора Олимпиады-2018 прокомментировали решение Международного олимпийского комитета по поводу участия в играх России.

Как передает телеканал CNN, в Южной Корее выразили недоумение по поводу того, что МОК зашел так далеко, поставив россиянам довольно жесткие условия – выступить под нейтральным, а не российским флагом.

Кроме того, официальный Сеул придерживается мнения, что к участию в Олимпийских играх стоит допустить как можно больше атлетов из разных стран, а данное решение МОК явно снизит интерес к Олимпиаде.

Как отметили представители оргкомитета Олимпийских игр Южной Кореи, в случае с отстранением российской сборной политика слишком жестко вмешалась в дела спорта.

Напомним, как писала praktika.ru, в Общественной Палате РФ также считают, что решение МОК носило явно политический характер.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
03 декабря, в 15:29
СМИ: Россию допустят на Олимпиаду под нейтральным флагом
Новости
05 декабря, в 18:15
Участников заседания МОК в Лозанне обязали сдать телефоны
Новости
06 декабря, в 21:53
Вопрос об участии спортсменов в ОИ-2018 решат в России 12 декабря

Оставить комментарий

avatar
Александра
Гость
Александра

они не ожидали. Никто не заступился за чистых российских спортсменов, за те тысячи, которые честно тренировались и готовились к Олимпиаде. Вот пусть теперь и считают свою убытки. А те спортсмены, которые хотят ехать туда, пусть едут за свой счет. И позор будет российскому правительству, если оно хоть копейку заплатить за это унижение и за тех предателей, которые хотят показать себя на фоне такого дикого унижения.

16 дней 12 часов назад