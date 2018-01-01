Дагестан намерен поставлять мясо баранины в Иран

В республике Дагестан намерены наладить регулярные поставки мяса баранины в Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торгового представителя Дагестана в Иране Эмина Алиева.

По словам Алиева, в 2018 году Дагестан планирует поставлять около 600-700 тонн охлажденного мяса в месяц. Специально для этого на Кизлярском мясокомбинате сейчас строится убойный цех, который и заготовит мясо для рынка Ирана. Он будет создан по новой, безотходной технологии.

Также торговый представитель республики рассказал, что иранцы остались довольны качеством мяса, которое Дагестан поставлял им в конце прошлого года.

В настоящее время мясо в Иране очень дорогое, так как оно привозится в замороженном виде из Аргентины и Бразилии, страна заинтересована сотрудничеством в этой сфере с Россией.