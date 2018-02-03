Дальний Восток митингует в поддержку российских олимпийцев

Жители Дальнего Востока вышли на улицу, чтобы поддержать российских олимпийцев, которым запретили участвовать в Играх-2018 с национальной символикой. Вместо российского гимна на соревнованиях будет звучать олимпийский. Такое притеснение вызвало бурю возмущения по всей России, и Дальний Восток решил прямо высказать свое мнение по этому вопросу.

В Приморье местные жители развернули государственный флаг, в Благовещенске люди встали, создав собой слово “Мир”, а на Сахалине сделали плакаты и баннеры с пожеланиями для спортсменов, пишет ТАСС. На акцию-митинг пришли и простые горожане, и спортсмены. Болельщики пожелали спортсменам победить, несмотря ни на что, и вернуться с соревнований с “золотом”.

К слову, ранее Praktika.ru рассказывала о том, что в Южной Корее тоже организовали движение в поддержку российских олимпийцев. Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчане. Официальная церемония открытия начнется 9 февраля 2018 года.