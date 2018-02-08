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08 февраля, в 23:36
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Давайте жить дружно: США хотят улучшить отношения с Россией

Госдеп считает, что это помогло бы решить общие проблемы

Соединенные Штаты Америки выразили желание восстановить хорошие отношения с Россией. Это помогло бы решить ряд общих проблем.

Об этом в четверг, 8 февраля, заявила официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

“Я бы сказала, что отношения США и России сложные и запутанные, и госсекретарь США ясно сказал, где эти отношения сейчас находятся. Помните, в прошлом году он сказал, что они находятся в самой низкой точке”, — заявила Науэрт.

По ее словам, Америка хотела бы восстановить эти отношения, так как “у нас есть много сфер, вызывающих взаимную обеспокоенность”, -заключила представитель госдепа.

Одной из такой сфер Науэрт назвала КНДР.


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