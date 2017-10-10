Давид Белявский стал двукратным призером ЧМ по спортивной гимнастике

Екатеринбуржец Давид Белявский завоевал на чемпионате мира, проходящем в канадском Монреале, две медали: бронзовую на брусьях и серебряную в упражнении на коне.

Он внес достойный вклад в медальную копилку россиян, сообщается на официальном портале Екатеринбурга. Сборная России оказалась на третьем месте в общекомандном зачете. Спортсмены заработали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

Первое место досталось китайской сборной, за ними идут японцы. Для Давида Белявского такой результат стал самым успешным, начиная с 2010 года.

Спортсмен готов был выиграть еще одну медаль, так как выступал в многоборье и уверенно лидировал. Однако на перекладине екатеринбуржец допустил падение из-за чего занял четвертое место.