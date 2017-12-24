Дед Мороз приедет на ЧМ по футболу 2018

Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, которые пройдут в России, посетит Дед Мороз. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье, 24 декабря, передает ТАСС.

Дед Мороз из Великого Устюга отметил, что он занимается всеми видами спорта, и сказал, что поедет на ЧМ по футболу, чтобы поддержать нашу сборную.

Путешествие Деда Мороза по стране началось 1 ноября, а продлится вплоть до 30 декабря. Сейчас волшебник находится в Грозном, туда он приехал впервые. Он уже побывал в местной школе, детском саду, а также посетил праздник для детей погибших сотрудников правоохранительных органов вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля следующего года. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи и других городах.