Дед Мороз прошелся по Крымскому мосту

Дед Мороз из Великого Устюга прошелся по Крымскому мосту через Керченский пролив, понаблюдал за ходом строительства и встретился с детьми из Керчи и Тамани.

На официальном сайте проекта сообщается, что новогодний волшебник посетил все участки строительства и перешел по мосту на Крымский полуостров, при этом не только по готовым пролетам, но и рабочим площадкам. Он назвал мост чудом, объединяющим людей с разных берегов Керченского пролива, и восхитился слаженной работой его строителей. Для проверки покрытия Дед Мороз постучал по нему посохом, а после совершил поездку на катке.

К приезду главного волшебника страны рабочие украсили технику новогодними украшениями и сделали из арматуры 16-килограммовую елку. “На такой большой стройке иногда забываешь про праздники, а Дед Мороз подарил нам новогоднее настроение”, – поделился один из рабочих Иван Алексеев.

Предполагается, что Крымский мост будет самым длинным мостом в России, его длина составит 19 километров. Автомобильное движение планируют запустить в конце 2018 года, а железнодорожное – в конце 2019.