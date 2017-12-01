«Декатлон-Пушкино» отметит день рождения скандинавской ходьбой

В выходные, 2 и 3 декабря, в подмосковном Пушкино пройдет празднование юбилейной даты – «1 год “Декатлон-Пушкино”». Детям предложат развлечения с аквагримом, а для взрослых подготовили мастер-классы, игры в футбол, баскетбол и даже соревнования по скандинавской ходьбе. С 12:00 до 18:00 в субботу и воскресенье ведущий, диджеи, мимы и аниматоры проведут насыщенную программу.

«В программе планируется много спортивных активностей, пройдет лотерея, покупателям в эти дни предоставят скидки – двойные баллы за покупки», – рассказали специально для «Практики» представители спортивного магазина.

Еще одно оригинальное предложение для посетителей «Декатлон-Пушкино» 2 и 3 декабря – это конкурс по сбору палатки. Также каждые 2 часа все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше денежных призов, за 2 дня организаторы намерены разыграть 50 тысяч рублей.

Ранее «Практика» писала о том, какими видами спорта можно заняться в холодное время года.