Делегация Асада прибудет в Женеву

ООН пытается оживить мирные переговоры в Женеве по Сирийскому вопросу, растянувшиеся на несколько месяцев, сообщает LeFigaro.

“Делегация правительства еще не прибыла, но Специальный посланник ООН по Сирии получил сообщение о том, что она планирует прибыть завтра (в среду)”, – сказала Алессандра Веллуччи, пресс-секретарь ООН во время брифинга для прессы.

“Я подтверждаю, что восьмой раунд переговоров начнется сегодня (вторник)”, – добавила она, заявив, что специальный посланник встретится с делегацией сирийской оппозиции “сегодня чуть позже”.

“Специальный посланник ООН Стефан де Мистура сегодня утром принял участие в встрече с представителями пяти постоянных членов Совета Безопасности, организованного по инициативе Франции”, – добавила она.