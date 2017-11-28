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28 ноября, в 21:05
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Делегация Асада прибудет в Женеву

Сирийская правительственная делегация примет участие в 8-м раунде переговоров о будущем Сирии под эгидой ООН

ООН пытается оживить мирные переговоры в Женеве по Сирийскому вопросу, растянувшиеся на несколько месяцев, сообщает LeFigaro.

“Делегация правительства еще не прибыла, но Специальный посланник ООН по Сирии получил сообщение о том, что она планирует прибыть завтра (в среду)”, – сказала Алессандра Веллуччи, пресс-секретарь ООН во время брифинга для прессы.

“Я подтверждаю, что восьмой раунд переговоров начнется сегодня (вторник)”, – добавила она, заявив, что специальный посланник встретится с делегацией сирийской оппозиции “сегодня чуть позже”.

“Специальный посланник ООН Стефан де Мистура сегодня утром принял участие в встрече с представителями пяти постоянных членов Совета Безопасности, организованного по инициативе Франции”, – добавила она.


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