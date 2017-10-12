Делегация Госдумы может не полететь в США из-за снятия флагов РФ

Государственная дума Российской Федерации может аннулировать один из плановых визитов в Соединенные Штаты Америки в связи с тем, что с дипломатических объектов, расположенных в Сан-Франциско, были сняты флаги России.

Об этом в четверг, 12 октября, сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, передает РИА Новости. По его словам, оскорбление государственной символики — это последнее, до чего можно опуститься в двусторонних отношениях.

Чиновник также сказал, что реагировать на произошедшее должна не Госдума, а министерство иностранных дел и исполнительная власть.

Несмотря на это, представители Государственной думы сейчас рассматривают вариант отмены запланированного визита в США одной из делегаций. При этом Толстой не стал говорить о подробностях поездки, так как эта информация на данный момент неофициальна.

Отмечается, что ранее с дипломатических объектов РФ на территории США была снята государственная символика. Американский Госдепартамент не стал объяснять причину таких действий. Россия в ответ на это выдвинула решительный протест, потребовав вернуть флаги на место и сделать все необходимое для того, чтобы подобные инциденты впредь не происходили.

Ранее «Практика» информировала о том, что Госдума увеличила взыскание за отказ уступить дорогу пешеходам.