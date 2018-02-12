Вы живете в Москве, пришли на работу, сели за стол, включили компьютер и тут с удивлением обнаружили, что все новостные ленты заполнены сердечками и признаниями в любви. Любимая, наверняка, тоже ждёт подарка, а вы забыли про праздник, да и времени уже нет. Что же делать?

Мы придумали для вас решение – отправить любимой цветы. Однако уже нет ни времени, ни сил бегать по всему городу, выбирая лучший букет, да и стоять несколько часов в очереди нет никакого желания. Хорошо, что в XXI веке есть интернет и службы доставки.

Отлично справиться с праздничной суматохой поможет сервис доставки еды Delivery Club: он избавит своих пользователей от суматохи в канун Дня всех влюбленных. С 10 февраля по 10 марта через сервис можно будет заказать не только еду, но и праздничный букет. Кстати, обратите внимание, что также можно решить проблему и с подарком на 8 марта.

Все привыкли, что Delivery Club доставляет еду, но в партнерстве с интернет-магазином «Мосцветторг» сервис будет привозить не только обеды, но и поздравительные букеты. В приложении и на сайте появился раздел с 22 цветочными композициями. Цветы доставляют в течение одного дня, а заказ можно оплатить онлайн и отправить его любимому человеку.

А дальше вы можете проявить фантазию, выбрав букет. Самый дешевый состоит из 25 тюльпанов и стоит три тысячи рублей, а самый дорогой букет это 101 роза, его цена — 11 090 рублей.