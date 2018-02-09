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09 февраля, в 18:30
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Демократы добьются отмены финансирования военного парада Трампа

Такой законопроект внесли Сенатор Бен Карден и его коллега Марк Визей

Пара демократических конгрессменов ввела законопроект, блокирующий федеральные фонды как источник финансирования военного парада Президента Дональда Трампа.

Сенатор Бен Карден, Доктор Медицинских Наук, и  Марк Визей, штат Техас, внесли законопроект, чтобы предотвратить использование федеральных денег для финансирования демонстрации военной мощи, предложенной Трампом, сообщает UPI.

Представитель Пентагона Чарли Саммерс заявил во вторник, что процесс планирования парада, давно желанного Трампом, пока только обсуждается.

Вероятно, потребуются миллионы долларов для доставки танков и высокотехнологичной военной техники в Вашингтон, округ Колумбия, для предлагаемого мероприятия.

“У нас лучшие вооруженные силы в мире. Нам не нужно разминать мышцы, чтобы продемонстрировать нашу военную технику”, – написал Карден в письме своим коллегам по Сенату.

“Наши отважные военные – мужчины и женщины – ежедневно показывают свою мощь во всем мире от имени нашей страны”, – добавил он.

Карден сказал, что его законопроект предотвратит масштабные военные парады как “демонстрацию силы”.

Ранее Praktika.ru писала о том, что Трамп попросил Пентагон устроить военный парад.


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