День дипработника: Владимир Путин поздравил МИД России с праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел РФ с Днем дипломатического работника.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. «Опираясь на добрые традиции прошлого, сотрудники Министерства иностранных дел достойно отстаивают национальные интересы. Международная обстановка складывается весьма непросто, но, несмотря на очевидные трудности, вы многое делаете, чтобы обеспечить благоприятные внешнеполитические условия для устойчивого социально-экономического развития России, активно защищаете права российских граждан и соотечественников за рубежом», – говорится в поздравлении главы государства.

Президент отметил, что МИД России решает масштабные задачи, связанные с взаимовыгодным сотрудничеством с зарубежными партнерами.

Владимир Путин подчеркнул, что сотрудники МИД должны и впредь трудиться творчески, с полной отдачей.