День донора прошел в Краснодарском крае

На Кубани в Абинске состоялся День донора, в котором приняли участие более 60 жителей.

Как сообщает официальный интернет-портал министерства здравоохранения Краснодарского края, кровь люди сдавали в мобильном комплексе краевой станции переливания.

По большей части в мероприятии участвовали доноры, плазма которых находится на карантинном хранении. После еще одного обследования она будет распределена между лечебными учреждениями региона.

Подчеркивается, что проведенная донорская акция помогла собрать 30,3 литров ценного биоматериала.

Ведомство напоминает, что в прошлом году мобильный комплекс по переливанию крови осуществил 135 выездов в города Краснодарского края. За 2016 год в рамках поездок было заготовлено более трех тонн цельной крови, которую сдали 7,4 тысячи доноров.