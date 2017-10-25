День народного единства на Урале отметят культурными акциями

В Свердловской области в День народного единства, который отмечают 4 ноября, пройдет окружной фестиваль «Промыслы и ремесла народов России».

Также на этот день запланированы массовые культурные акции, такие как «Ночь искусств» и «Ночь истории», сообщается на портале правительства Свердловской области.

Окружной фестиваль «Промыслы и ремесла народов в России» пройдет впервые в Свердловской области. Главным событием мероприятия станет открытие выставки «Народные художественные промыслы России».

Гостей фестиваля познакомят с самобытным художественным творчеством мастеров, предметами традиционного быта народов, которые проживают на Урале.

После церемонии открытия запланирован праздничный концерт «Вместе — мы Россия», в котором примут участие Уральский академический народный хор и образцовый коллектив студии народного танца «Спутник».

Ранее «Практика» сообщала, что в Свердловской области в День народного единства жители региона напишут этнографический диктант.