Я к вам пишу: День памяти Пушкина пройдет 10 февраля в «Болдино»

День памяти Александра Пушкина состоится 10 февраля 2018 года в родовой усадьбе Пушкиных в селе Большое Болдино.

В выставочном зале музея пройдет концерт с участием артистов Нижегородской филармонии, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

В этот день в Нижнем Новгороде поэты и писатели, журналисты и педагоги прочтут стихи поэта, исполнят романсы на стихи и музыку современников Александра Пушкина. Помимо этого, в музее Пушкина Союз литераторов представит планы Пушкинского клуба на 2018 год.

Еще при жизни Александра Пушкина назвали величайшим русским поэтом. Его считают основоположником современного русского литературного языка.

Александр Пушкин умер 10 февраля 1837 года от ранения на дуэли с Дантесом на Черной речке. Пуля, выпущенная французом, пробила шейку бедра и попала в живот Пушкину. Это и стало причиной смерти поэта.