Сегодня:
$
Нефть
Золото
14 февраля, в 10:37
Новости

День влюбленных: в Москве создали карту романтичных прогулок

Она поможет самостоятельно организовать познавательный досуг

В Москве ко Дню всех влюбленных создали карту самых романтических экскурсионных маршрутов в столице, которые связаны с историями любви Александра Пушкина, Михаила Булгакова и Сергея Есенина.

Три варианта познавательных прогулок разработал департамент культуры совместно с агентством «Мосгортур», сообщается на сайте мэра Москвы.

«Каждый маршрут проведет по местам, связанным с историями любви знаменитых писателей и поэтов. Это будут познавательные, вдохновляющие и романтические прогулки», – говорится в сообщении.

Карта поможет самостоятельно организовать экскурсию. Первый маршрут посвящен истории любви Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой, второй — знакомству Михаила Булгакова с его третьей женой Еленой Шиловской, а третий — встрече Сергея Есенина с танцовщицей Айседорой Дункан.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
05 февраля, в 09:59
Сиди дома: в Москве сохранятся снежные заносы и гололедица
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar