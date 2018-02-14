День влюбленных: в Москве создали карту романтичных прогулок

В Москве ко Дню всех влюбленных создали карту самых романтических экскурсионных маршрутов в столице, которые связаны с историями любви Александра Пушкина, Михаила Булгакова и Сергея Есенина.

Три варианта познавательных прогулок разработал департамент культуры совместно с агентством «Мосгортур», сообщается на сайте мэра Москвы.

«Каждый маршрут проведет по местам, связанным с историями любви знаменитых писателей и поэтов. Это будут познавательные, вдохновляющие и романтические прогулки», – говорится в сообщении.

Карта поможет самостоятельно организовать экскурсию. Первый маршрут посвящен истории любви Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой, второй — знакомству Михаила Булгакова с его третьей женой Еленой Шиловской, а третий — встрече Сергея Есенина с танцовщицей Айседорой Дункан.