День святого Валентина: в Москве стартовали акции к празднику

День всех влюбленных традиционно отмечают 14 февраля. В этот день в Москве пройдет множество акций, посвященных празднику. Так, в московском метро заработал сервис по доставке валентинок. В этот день, 14 февраля, любой желающий может отправить открытку своей второй половинке, положив ее в специальный почтовый ящик. Также, специально ко Дню святого Валентина, московский метрополитен выпустил ограниченную серию колец белого и розового цвета с чипом транспортной карты “Тройка”.

В столице 14 февраля пройдет акция “Сердце России”, где жители Москвы и других городов страны cмогут оставить свое признание в любви на огромном сердце из тысячи и одной валентинки, а самые счастливые участники акции станут обладателями романтичных призов.

В этот праздник люди поздравляют не только возлюбленных, но и близких друзей. Социальные сети в этот день наполнены приятными словами и поздравлениями.

“Друзья, с Днем влюбленных! Желаю каждому из Вас познать настоящую любовь. У каждого в этом мире есть свое личное счастье. Всем любви, гармонии, взаимности, честности — на долгие годы!”, – пишет на своей странице в Twitter пользователь Ирина.

“Поздравляю с Днём святого Валентина всех, кто отмечает этот праздник!!! Дарите подарки, напоминайте о своей любви и будьте счастливы!!! Пусть каждый день вам дарят знаки внимания, презенты и признания в любви и симпатии! Пусть вас окружают любимые и любящие люди! Пусть ваши дети растут в атмосфере любви!!!”, – поздравляет всех на своей странице ВКонтакте Елена Мачнева.

Praktika.ru узнала, как жители страны отмечают этот праздник.

Жительница Санкт-Петербурга Виктория считает, что в этот день создается особая атмосфера: “Достаточно положительно отношусь к этому празднику, хоть и не считаю его особенным. Но из-за сильной любви к своим друзьям, я просто не могу обойтись без пожеланий и подарков в этот день. Очень приятно собраться большой компанией из самых близких людей и посвящать друг другу теплые слова”.

“Главное, найти человека, с которым вам будет тепло в холодные вечера!”, – добавила она.

Анастасия и Сергей из Иркутска поделились своим мнением: “14 февраля для нас обычный день, потому что и в любые другие дни, вне праздника всех влюблённых, наша жизнь наполнена любовью и заботой друг о друге”.

“Утро мы провели вместе за завтраком, а потом поехали по работам – он на концерт, я в кофейню. Конечно, маленькие сюрпризы в течение дня никто не отменял. Пицца в форме сердца во время обеда – отличный тому пример, и красивый букет с курьером тоже. Ну а вечер мы планируем провести дома, за просмотром сериала и приготовлением ужина. Вместе!”, – рассказали о своих планах влюбленные.

Ранее Praktika.ru сообщала, что в среду, 14 февраля, в ЗАГСах Москвы создадут новые семьи более 300 пар.