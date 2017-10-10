Денис Данилов раскритиковал идею Минфина о регистрации майнеров

Инвестор и владелец группы компаний по инвестициям и интернет-торговле Денис Данилов специально для «Практики» прокомментировал идею Минфина России о регистрации майнеров криптовалют.

Он считает, что если такой закон примут, то с высокой долей вероятности можно спрогнозировать уход 80% майнеров в «тень», а оставшиеся 20% и вовсе выведут свои мощности за границу. Например, в Киргизию, где стоимость электричества одна из самых низких и рынок там никто не регулирует.

Для этого есть экономические причины, заявляет Данилов. «Те, кто добывают криптовалюту, и так несут большие риски, и их маржа постоянно уменьшается из-за усложнения системы, удорожания оборудования и проблем с таможней».

Чиновники думают, что те, кто занимается майнингом, добывают «золото» — это не так. После принятия предложенного закона заниматься майнингом в России станет просто не выгодно, пояснил он.

Поможет ли это решение минфина в противодействии отмыванию и финансированию терроризма — покажет практика, подытожил эксперт.

Ранее «Практика» писала о том, что Минфин предлагает разрешить майнинг криптовалют юрлицам и ИП.