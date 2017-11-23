Денис Меркулов: Трампу пока не нужна встреча с Путиным

Юрист и политолог Денис Меркулов эксклюзивно для «Практики» прокомментировал несостоявшуюся полноценную встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС.

“Полагаю, что полноценной встречи между двумя лидерами не было поскольку Владимир Путин в некотором роде радиоактивен для Дональда Трампа. Тем более не была подготовлена встреча с понятным, прозрачным расписанием и темами, как это обычно делается между лидерами. И здесь не будет никаких разговоров и очередных глупостей со стороны американских СМИ, критикующих Трампа и каждый раз выдумывающих связи с Россией. А встреча так называемая «на полях» — это не совсем удобно для Трампа, потому, что вот он встретился и 10 минут поговорит. При том, о чем он говорил, не сказал ли он лишнего?” – пояснил политолог.

Меркулов считает, что Трамп вполне понимает, что может наговорить каких-то глупостей и сказать какую-то фразу, которая будет использована против него. “Поэтому очевидно ему сейчас не нужна встреча, когда в США работает прокурор и обвинение предъявлено его помощникам по сомнительному обвинению в связях с Россией”, – подытожил эксперт.

Ранее «Практика» писала о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС.