Денис Суховей выделил две проблемы государственной кибербезопасности

Руководитель департамента развития технологий компании «Аладдин Р.Д.» Денис Суховей рассказал о проблемах государственной кибербезопасности.

По словам эксперта их можно рассматривать в двух плоскостях. Первая касается технологической стороны, и в этом аспекте сегодня наиболее остро стоит вопрос зависимости от зарубежных IТ-решений.

«Высокая степень наличия иностранных технологий в государственной IТ-инфраструктуре снижает степень защищенности страны от кибератак. Все кибероперации стали возможными благодаря применению иностранных технологий на ключевых объектах инфраструктуры государства. Поэтому политика импортозамещения, развитие собственной технологической экспертизы и IТ -разработки – становятся главными составляющими в обеспечении кибербезопасности страны», — отметил эксперт ведущего российского разработчика и поставщика решений для обеспечения информационной безопасности.

Угрозы в соцсфере — вторая плоскость, которую стоит рассматривать в контексте обеспечения государственной безопасности, заметил Денис Суховей. Речь идет о воздействии злоумышленников на восприимчивую аудиторию путем разогрева острых тем в сети. «Беспрепятственное распространение дезинформации среди населения в момент социальной напряженности может быть сопоставимо по эффективности с попыткой государственного переворота», — сказал эксперт.

В этой связи, уточнил Денис Суховей, становится понятным усиление контроля за действиями пользователей в сети — это прямые меры защиты государства.