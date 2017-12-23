Депутаты Чечни откажутся от использования Instagram

Депутатский корпус парламента Чеченской Республики решил поддержать Рамзана Кадырова в решении отказаться от использования социальной сети Instagram. Инициатива принадлежит председателю парламента Магомеду Даудову, он заявил, что закрывает свой аккаунт, пока не разблокируют страницу Кадырова.

“Депутаты Парламента ЧР вслед за спикером Магомедом Даудовым выйдут из социальной сети Инстаграм”, – говорится на официальном сайте парламента Чеченской Республики.

Ранее Praktika.ru писала, что страницы Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступны.

“В ночь на субботу исчезла моя страница в Инстаграм. Аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Инстаграм обязан был обеспечить безопасность. Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку. От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме”, – прокомментировал ситуацию Кадыров. Он заявил, что давно хотел покинуть эти социальные сети, но не мог из уважения к более чем 4 миллионам подписчиков.

Также Кадыров рассказал, что в республике тестируют новую социальную сеть Mylistory, не уступающую зарубежным аналогам, и решил присоединиться к ней. “Сотрудникам Госдепа вход разрешён только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской республики”, – иронично добавил Кадыров.

По словам главы Чечни, можно заблокировать его социальные сети, однако имя Рамзана Кадырова никогда никто не заблокирует.