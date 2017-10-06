Депутаты Госдумы РФ высказались о своей поездке в КНДР

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, член президиума фракции ЛДПР Алексей Диденко поделился впечатлениями от поездки в КНДР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российкое посольство в КНДР. Делегация от ЛДПР находилась с визитом в Пхеньяне со 2 по 6 октября. Российские гости обсудили с принимающей стороной вопросы межгосударственного сотрудничества.

Алексей Диденко выразил восхищение достижениями в народном хозяйстве, достигнутыми находящейся под санкциями КНДР.

«Были удивлены и восхищены теми достижениями народного хозяйства, которые в условиях жесточайших санкций наши коллеги из Северной Кореи демонстрировали. Тем, кто не побывал и сам не увидел, в это тяжело поверить, но это действительно так» — рассказал депутат.

Алексей Диденко пообещал, что полный доклад о визите огласят внутри фракции ЛДПР.