Сегодня:
$
Нефть
Золото
06 октября, в 19:33
Новости

Депутаты Госдумы РФ высказались о своей поездке в КНДР

Делегация от ЛДПР посетила Пхеньян

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, член президиума фракции ЛДПР Алексей Диденко поделился впечатлениями от поездки в КНДР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российкое посольство в КНДР. Делегация от ЛДПР находилась с визитом в Пхеньяне  со 2 по 6 октября. Российские гости обсудили с принимающей стороной вопросы межгосударственного сотрудничества.

Алексей Диденко выразил восхищение достижениями в народном хозяйстве, достигнутыми находящейся под санкциями КНДР.

«Были удивлены и восхищены теми достижениями народного хозяйства, которые в условиях жесточайших санкций наши коллеги из Северной Кореи демонстрировали. Тем, кто не побывал и сам не увидел, в это тяжело поверить, но это действительно так» — рассказал депутат.
Алексей Диденко пообещал, что полный доклад о визите огласят внутри фракции ЛДПР.

Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
08 октября, в 10:27
Трамп рассказал о поддержке Ираном Северной Кореи
Новости
10 октября, в 15:06
Евросоюз ввел дополнительные санкции против Северной Кореи
Новости
16 октября, в 16:34
Матвиенко: военные учения США и Южной Кореи нагнетают ситуацию

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо